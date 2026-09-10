Principio di incendio su un aereo, chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Malpensa | Evacuati i 146 passeggeri a bordo

ll volo Easyjet interessato dal principio di incendio era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo. Il velivolo era in fase di rullaggio su un raccordo dell'aeroporto. A quanto si apprende, il comandante avrebbe dichiarato "may day" per fumo a bordo. Sono quindi state attivate tutte le procedure di emergenza: i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa. Come detto, per l'attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese; poi sono riprese intorno alle 19.30.