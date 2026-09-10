Principio di incendio su un aereo, chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Malpensa | Evacuati i 146 passeggeri a bordo
A quanto emerso, il comandante avrebbe dichiarato "may day" per il fumo proveniente da un powerbank in un bagaglio a mano. I viaggiatori sono stati fatti subito scendere dagli scivoli: due sono rimasti contusi
Sarebbe stato un powerbank nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio per cui è stato evacuato, a Malpensa, un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo, in prima battuta, è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 18:30 è stata riaperta la pista 35L; la seconda, 35R, è invece tornata agibile un'ora più tardi, alle 19.30. L'aeroporto è tornato alla piena operatività.
Il fumo a bordo, poi l'evacuazione
ll volo Easyjet interessato dal principio di incendio era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo. Il velivolo era in fase di rullaggio su un raccordo dell'aeroporto. A quanto si apprende, il comandante avrebbe dichiarato "may day" per fumo a bordo. Sono quindi state attivate tutte le procedure di emergenza: i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa. Come detto, per l'attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese; poi sono riprese intorno alle 19.30.