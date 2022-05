Aeroporto di Fiumicino, pochi minuti di ritardo all'imbarco: bimbi sardi lasciati a terra

Una comitiva di piccoli sportivi sardi è stata costretta a passare una notte non programmata in hotel a Roma e a cambiare itinerario di viaggio perché gli è stato impedito di rientrare a Olbia con un volo notturno.

A prendere la decisione, che ha creato non pochi disagi ai piccoli e ai loro accompagnatori, il comandante dell'aeromobile che avrebbe applicato il regolamento in maniera intransigente: neanche qualche minuto di attesa all'imbarco nonostante il volo atterri usualmente in anticipo. Alcuni bambini erano rimasti indietro e quelli a bordo sono stati costretti a scendere per ricompattare la comitiva. La compagnia aerea si è fatta carico delle spese causate dal disagio ma i genitori minacciano azioni legali.