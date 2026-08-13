Le cifre parlano da sole: dall'8 all'11 agosto sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 450 in partenza, secondo il sito della Sac, fino al 12 agosto. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 400: tra questi, più di cento sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina, nella sola giornata del 12, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani. Alcuni voli sono stati assegnati anche allo scalo calabrese di Lamezia Terme.