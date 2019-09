Aereo da turismo si schianta alle porte di Bergamo: 15enne muore davanti al papà e alle due sorelle

Cade ultraleggero vicino allʼaeroporto di Orio al Serio: morta una ragazza, tre feriti Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Vigili del Fuoco 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alla guida del velivolo, un Cessna Mooney, c'era un commercialista 51enne, Stefano Mecca, pilota esperto e vicepresidente dell'Aeroclub di Orio al Serio. Con lui viaggiavano le sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e la sorella maggiore di 18. Durante il volo verso Venezia, l'uomo si sarebbe accorto di un guasto e avrebbe così deciso di tornare verso la pista da cui era decollato. Nell'atterraggio avrebbe però perso il controllo del piccolo aereo che si è schiantato lungo la superstrada che costeggia l'aeroporto.



I tre feriti sono stati trasportati in ospedale: il padre gravissimo al Papa Giovanni di Bergamo e poi trasferito al Centro Grandi Ustionati di Verona, la 18enne alla Cliniche Gavazzeni e una delle due gemelle 15enni prima a Seriate e poi al Niguarda di Milano. Nulla da fare, invece, per l'altra sorella: la ragazza è rimasta intrappolata tra le fiamme ed è morta carbonizzata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, insieme alla polizia di Frontiera e alle squadre di emergenza aeroportuali.



Il pm: "Problemi dopo il decollo" - "Il velivolo era partito da poco, quando ha accusato alcuni problemi e stava rientrando sulla pista per tornare all'Aeroclub. Durante l'atterraggio, era troppo veloce e ha tentato di riprendere quota ma non ci è riuscito: si è inclinato sul lato destro, ha deviato la direzione, si è infilato tra due pali e poi è finito a terra, strisciando sull'asfalto e finendo contro la massicciata". E' quanto ha ricostruito il procuratore facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota. L'aereo nell'impatto ha rotto un'ala e ha preso subito fuoco.