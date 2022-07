Aerei, il 17 luglio altra giornata di scioperi: rischio caos per lo stop dei controllori di volo | In Europa un agosto da bollino nero

Durerà quattro ore , dalle 14 alle 18, lo sciopero del traffico aereo fissato per domenica 17 luglio, con forti disagi in arrivo per i viaggiatori in Italia: sono 122 solo i voli cancellati di Ita Airways sulla rete nazionale e internazionale.

Chi si ferma -

i controllori di volo dell'Enav

Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea

Quattro presidi

estate critica per il trasporto aereo

Oltre ai più di cento voli cancellati dalla compagnia di bandiera, a fermarsi saranno anche(Ente nazionale assistenza al volo), e piloti e assistenti di volo italiani di alcune compagnie low cost, ovvero. Si aggiunge a loro il personale di CrewLink, la società irlandese partner di Ryanair nella formazione del personale di cabina.sono previsti negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Roma Fiumicino, ma agitazioni sono attese anche nello scalo di Genova. Lo sciopero del 17 luglio è l'ennesima dimostrazione di un', in tutta Europa: si prospetta che nell mese di agosto verranno cancellati circa 16mila voli.

A tutela dei viaggiatori -

"piano straordinario"

Per limitare i disagi dei passeggeri, Ita Airways ha attivato un, inserendo sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare domani stesso, per l'altro 50% è stata riprogrammata una soluzione nell'arco dei due giorni a seguire.

Le ragioni -

condizioni di lavoro migliori

pesante e cronico sotto organico

i sindacati

reinterpreta in modo unilaterale e inaccettabile le regole

Chiedonoi lavoratori in sciopero, in Italia e in Europa. Lo sciopero nazionale degli assistenti al volo dell'Enav è stato indetto per protestare soprattutto contro "ilin cui si trova a operare l'Ente soprattutto in questo particolare momento di ripresa del traffico aereo", spieganoconfederali di categoria che hanno aderito: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, e Ugl-Ta e Unica. Inoltre per quanto riguarda i dipendenti Enav, "il contratto di lavoro - spiegano i sindacati - è scaduto da quasi tre anni e la società, anziché negoziare eventuali nuovi istituti normativi con le organizzazioni sindacali,in essere. Le strutture di molti impianti sono fatiscenti e le condizioni di lavoro di molti colleghi risultano al limite della sopportazione".

Dopo l'astensione dal lavoro dell'8 e del 25 giugno scorsi, anche

i lavoratori delle quattro low cost e quelli di Crewlink

cancellazione dei tagli ai salari

acqua e cibo per gli equipaggi

incrociano le braccia rivendicando "condizioni in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo", e "laintrodotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale". Ma chiedono anche ", spesso impossibilitati a scendere dall'aereo anche per 14 ore consecutive".