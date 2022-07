Auto elettrica solo se rinnovabile e il tracollo del mercato russo

Altroconsumo

Per le auto elettriche cʼè il plus di sapere se lʼenergia che serve alla trazione è prodotta da fonti rinnovabili o combustibili fossili

Agenzia internazionale dellʼenergia (IEA)

Green NCAP, che gap!

test Green NCAP considera lʼautomobile dallʼestrazione e trasporto delle materie prime per costruirla fino allo smaltimento dei componenti alla demolizione, passando per il consumo di energia., per cui paradossalmente una stessa auto ha un valore LCA diverso da Paese a Paese, in base allo sviluppo di energie rinnovabili. E qui cʼè il vulnus, perché non tutti i Paesi sono allo stesso livello, e se è vero che lʼauto elettrica impatta un buon 30% in meno delle altre con motori termici o ibride, e altresì vero che secondo lʼle fonti rinnovabili saranno in grado di coprire il 90% del fabbisogno elettrico mondiale soltanto nel 2050!

Le tentazioni di Eva e lʼingenua Biancaneve ‒

-13,7% dʼimmatricolazioni

in Russia nel primo semestre si registra la vendita di 370 mila auto

60% in meno rispetto al 2021

Il primo semestre dellʼanno ha chiuso i battenti ed è tempo di bilanci per il settore automotive. LʼEuropa non dà segni di grande forma e, dopo il -16% di giugno, chiude la prima metà del 2022 con un LʼItalia fa anche peggio con -22,7% e 683 mila auto vendute dopo i primi 6 mesi. Ma se gettiamo un occhio oltre “cortina”, vediamo che le cose vanno molto peggio:, vale a dire oltre il. Si vende la metà che in Italia, pur avendo la Russia quasi tre volte gli abitanti del Belpaese.

Le vendite di auto nuove in Russia sono al tracollo!

Le vendite di auto sono un chiaro indicatore dei consumi di un Paese

Negli ultimi 5 anni, dal 2017 al 2021, le immatricolazioni sono sempre state fra 1,6 e 1,8 milioni di unità, mentre questʼanno le previsioni si fermano a 700 mila. Previsioni quasi ottimistiche dopo i crolli di aprile (-78,5%), maggio (-83,5%) e giugno (-82%).

e se il segno meno accompagna numeri così pesanti allora, in succo, vuol dire che quel Paese non se la passa bene. Né finanziariamente, perché non può permettersi unʼauto nuova, né in termini di fiducia verso la propria economia, perché se anche può spendere, aspetta tempi migliori prima di comprare. Altro che il punto interrogativo su chi sarà il prossimo dopo Johnson e Draghi,

a cadere è già ora lʼeconomia russa

mele avvelenate!

, caro ex primo ministro Medvedev. Questo giusto per contestare il partitone trasversale di chi sostiene che “le sanzioni nuocciono più a noi che a loro…”, tralasciando di aggiungere il nesso causale di questʼaffermazione, e cioè: “togliamole!”. Magari ci farebbero anche il gentile cadeau di un poʼ di gas e petrolio gratis, ma sarebbero