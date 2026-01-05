Addio ad Arnaldo Caprai, l'uomo che ha reso grande il Sagrantino

"Nostro padre è stato un ottimista e un generoso e ci lascia l'insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell'impresa e nello sviluppo". Lo ricordano con queste parole i tre figli Arianna, Marco e Luca, che sottolineano anche la grande visione imprenditoriale del padre: "Un uomo che ha sempre creduto nel realizzare grandi imprese, con una visione aperta al futuro e con un profondo impegno sociale. Aveva 92 anni e fino all'ultimo ha trasmesso a tutti noi che il futuro si costruisce con passione e fiducia".