Addio a Gianni Bisiach, morto a 95 anni il giornalista e scrittore

Gianni Bisiach, giornalista e scrittore, è morto a Roma all'età di 95 anni.

Autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, ha lavorato in particolare per Tv7 e per il Tg1, per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo "Un minuto di storia". Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. A confermare la notizia è stato Giorgio Assumma, suo amico da tempo. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.