Acireale, arrestati due sciacalli: rubavano nelle case abbandonate dopo il terremoto

Erano pronti a razziare in piena mattinata un appartamento a Pennisi, comune di Acireale, abbandonato in seguito al terremoto di Santo Stefano, ma sono stati bloccati in flagranza dai carabinieri. Salvatore Cardì e Michael Furnò, due catanesi pregiudicati di ventidue anni, sono ora agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato in concorso.