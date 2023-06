Acerra (Napoli), bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto i carabinieri

Inutili i tentativi di salvare la piccola. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno e il medico legale.

La piccola che frequentava la scuola dell'infanzia, era da poco tornata a casa, prelevata dalla mamma. La famiglia della bambina è molto nota in città, in quanto gestisce un bar e un piccolo campo di calcetto nella zona di residenza. La bambina viveva in un parco residenziale insieme ai genitori, a un fratellino e una sorellina poco più grandi di lei.