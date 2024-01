Acerra, bruciato vivo in auto: arrestati l'ex moglie e il compagno

Tgcom24

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di escludere che la morte di Vellega, 48 anni, fosse un suicidio, come era parso inizialmente: l'uomo era infatti tramortito ma ancora in vita quando la ex moglie e il suo nuovo compagno, dopo averlo ferito, lo depositarono all'interno della sua Fiat 600 dando poi fuoco alla vettura per cercare di distruggere il corpo.

La ex moglie e il compagno, M. M. e F. M., sono ora accusati di omicidio aggravato e dopo l'arresto sono stati rinchiusi nelle carceri di Napoli Poggioreale e Pozzuoli.