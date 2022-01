Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi

Afp

La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. Con le nuove norme entrate in vigore con il decreto legge del 24 dicembre, le Ffp2 sono obbligatorie a bordo di aerei e treni, sui mezzi pubblici locali e in cinema, teatri e stadi.