Accoltellato sotto casa nel Lecchese, 40enne gravissimo

Un 40enne è stato accoltellato e ferito in maniera grave a Merate, cittadina della Brianza in provincia di Lecco. Gli aggressori sarebbero due individui giunti in auto sotto casa sua. E' stato subito lanciato l'allarme. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza mentre in tutta la zona sono scattate le ricerche degli aggressori. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri anche per cercare di stabilire le cause dell'aggressione.