Accoltellato in strada a Pescara, quindicenne in ospedale

Un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale a Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato in via Firenze, strada pedonale del centro. Raggiunto da più colpi in parti diverse del corpo, il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre volante e mobile della Questura, che si stanno occupando delle indagini. I poliziotti, che stanno ascoltando i testimoni e visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, sono sulle tracce del responsabile dell'accoltellamento. Non si conoscono al momento i motivi all'origine dell'episodio.