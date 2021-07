web

Sei anni di reclusione per don Gabriele Martinelli, 29 anni, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattro anni per don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento. Sono le richieste di condanna del Promotore di Giustizia vaticano, nell'udienza che si è svolta nell'ambito dei presunti abusi sui chierichetti del Papa nel Preseminario San Pio X. Un processo parallelo è stato aperto dal Tribunale di Roma.