Cronaca
la lettera

Abusi, il Papa ribadisce: "Nessuna tolleranza nella Chiesa"

23 Ott 2025 - 12:24
© Ansa

"Rinnovo il mio appello affinché non ci sia alcuna tolleranza per alcuna forma di abuso nella Chiesa". Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato alla Chiesa delle Filippine che in questi giorni riunisce l'organismo di protezione dei minori della Conferenza episcopale. "Spero, quindi - scrive ancora il Papa -, che le nostre deliberazioni portino all'attuazione di politiche e pratiche essenziali che garantiscano la trasparenza nella gestione dei riti, promuovano una cultura di previdenza e salvaguardino 'questi piccoli' del Signore".

