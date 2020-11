Abusi in Vaticano, l'ex chierichetto Kamil: "Non sono stato pagato per denunciare"

A "Quarto Grado" si torna a parlare del processo sui presunti abusi commessi al Preseminario San Pio X sui "chierichetti del Papa". Sul banco degli imputati don Gabriele Martinelli, oggi 28 anni, e l'ex rettore don Enrico Radice, 71 anni: il primo è accusato dei veri e propri abusi tra il 2007 e il 2012, il secondo di aver intralciato le indagini a carico del primo.



Nella terza udienza del processo è stato interrogato l’ex rettore don Enrico Radice che si è difeso così: "I ragazzi erano sereni e tranquilli - ha detto. - Kamil è stato allontanato per insubordinazione, credo ci siano interessi economici dietro le sue accuse".

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha intervistato Kamil Jarzembowski, l'ex chierichetto che ha denunciato gli abusi: "Non sono stato pagato per denunciare - è la difesa del ragazzo - non avevo nulla da invidiare a don Gabriele Martinelli".