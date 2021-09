Teramo, trattore si ribalta: 72enne muore schiacciato

ansa

Un uomo di 72 anni,Gabriele Grosso, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. E' accaduto a Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Per motivi ancora sconosciuti il mezzo si è ribaltato, non lasciando scampo all'anziano: l'intervento tempestivo di 118 e vigili del fuoco si è infatti rivelato vano. L'uomo è morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate.