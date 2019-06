Teramo, quindicenne disperso in mare: ritrovato il corpo

E' stato trovato il corpo del 15enne disperso in mare lunedì a Giulianova (Teramo), scomparso dopo essersi avventurato in mare a bordo di un materassino. Il cadavere era nei pressi del fanale rosso del porto, fanno sapere alla Direzione marittima di Pescara. Il ragazzino era andato al largo con un amico, poi ritornato a riva a nuoto. I due si erano ritrovati in mare con le acque agitate.