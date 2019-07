Teramo, maltrattamenti sui bambini: sospesa una maestra d'asilo

Maltrattava i bambini di 5-6 anni con schiaffi, pizzicotti e tirate d'orecchi. Per questo la maestra di una scuola per l'infanzia in provincia di Teramo è stata sospesa dal pubblico servizio per sei mesi da un'ordinanza del gip del tribunale del capoluogo. L'indagine della polizia postale è stata avviata dopo alcune segnalazioni sui metodi eccessivamente energici dell'insegnante contro gli alunni più vivaci.