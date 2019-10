Teramo, donna uccisa in casa a coltellate

Una 32enne di nazionalità romena è stata uccisa a coltellate, a Nereto, nel Teramano, in un appartamento dove viveva con il compagno e la figlia di 6 anni. A scoprire il corpo senza vita di Mihaela Rosa sono stati i vigili del fuoco, dopo l'allarme lanciato dalla sua datrice di lavoro che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Si cerca il compagno della vittima, anch’egli romeno e autista per una ditta del settore alimentare.