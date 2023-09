Teramo, detenuto evade dal carcere: forse "aiutato" con un drone

A Teramo un detenuto ha scavalcato il muro di cinta ed è evaso dal carcere Castrogno.

Si tratta di un uomo di origine albanese, di 40 anni, con lunga pena da scontare. Si sospetta l'aiuto di un drone per la consegna degli strumenti con cui il detenuto ha tagliato le sbarre prima di buttarsi dal muro di cinta. Nel penitenziario sono in corso lavori di manutenzione e l'impianto di controllo del sistema anti-scavalcamento non è funzionante.