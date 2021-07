Sindaco Avezzano condannato a 16 mesi per peculato: scatta la sospensione

ansa

Il tribunale dell'Aquila ha condannato il sindaco di Avezzano (L'Aquila), Giovanni Di Pangrazio, a un anno e 4 mesi per peculato, nell'ambito del processo che lo vede imputato sull'utilizzo a fini personali delle auto blu della provincia dell'Aquila, ai tempi in cui era dirigente e direttore generale. In seguito alla condanna di primo grado, ai sensi della legge Severino, per il primo cittadino scatta la sospensione per 18 mesi.