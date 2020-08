Roghi verso centro abitato de L'Aquila, gente in strada 

E' alta la preoccupazione a L'Aquila per l'incendio, di origine dolosa, che sta flagellando da 5 giorni i campi e i boschi attorno alla città. In particolar modo le fiamme si stanno avvicinando sempre più alle abitazioni nella zona del Monte di Pettino. Molti i cittadini scesi in strada. Proseguono intanto le indagini dopo il ritrovamento degli inneschi che avrebbero dato origine all'incendio.