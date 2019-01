Rigopiano, due anni dalla tragedia: commemorazione per le 29 vittime

A Rigopiano la cerimonia in ricordo delle 29 vittime della tragedia di due anni fa. Il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l'hotel: 11 furono i sopravvissuti. Presenti i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si sono intrattenuti con i parenti delle vittime: "Noi ci siamo. Stiamo facendo in Parlamento dei provvedimenti normativi proprio su questa tragedia. Il governo seguirà anche gli sviluppi della vicenda giudiziaria".

"Siete dei veri papà", è stato il ringraziamento a Di Maio e Salvini del padre di una delle vittime a nome dei parenti al momento della deposizione dei fiori prima della breve cerimonia. Poi i due politici hanno percorso a piedi i luoghi della valanga, salendo lungo la strada che ha fatto da cornice alla tragedia, dirigendosi infine verso Farindola per la messa commemorativa.



"Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio sulla tragedia di Rigopiano, adesso nel decreto Semplificazioni che arriva in Parlamento nei prossimi giorni, ci sarà un provvedimento per aiutare queste vittime, i sopravvissuti e i feriti e 10 milioni di euro. Le parole o le leggi non seguite dai fatti contano zero", ha spiegato il ministro dell'Interno Salvini.