Pescara, promessa del ciclismo muore per un malore a 21 anni

Era andato a dormire presto come un vero atleta: poi, improvvisamente, è apparso nella sala dove c'erano i genitori solo per dire "Mi sento male". A quel punto è stramazzato a terra tra le urla dei parenti. E' morto così Simone Roganti, 21 anni da pochi giorni, corridore ciclista della formazione marchigiana Continental MG. K Vis Colors for Peace. Il malore lo ha colpito nella sua casa di Spoltore, in Abruzzo: i soccorsi sono stati immediati ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulla sua morte.