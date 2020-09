Pescara, allarme bomba: pacchi sospetti davanti al tribunale e alla Asl

Allarme bomba a Pescara per alcuni pacchi sospetti dislocati in diversi punti della città, tra cui il tribunale, il Comando provinciale dei carabinieri e il distretto sanitario. In campo gli artificieri dell'Arma, della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Per permettere il lavoro dei soccorsi sono state chiuse diverse strade.