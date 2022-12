Parco d'Abruzzo, orsa aggredisce un 33enne che riesce a fuggire grazie al suo cane

Brutta disavventura al Parco d'Abruzzo per un 33enne, Antonio Rabbia, che è stato aggredito da un'orsa riportando ferite alla gamba sinistra e all'addome.

L'uomo, durante una passeggiata, è riuscito a fuggire solo grazie all'intervento del suo cane, che quando lo ha sentito gridare, ha abbaiato contro l'orso, che si era sentito minacciato (forse per via dei cuccioli), facendolo desistere. In questo modo Rabbia è riuscito a salvarsi salendo su un albero. Appena non ha potuto ha poi ripreso il sentiero, raggiungendo l'auto parcheggiata.