Ortona, gira nudo per la città trova un'anziana e tenta di stuprarla: arrestato

Una storia che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se alcuni commercianti di Marina di San Vito Chietino non avessero dato l'allarme, segnalando al 112 le intemperanze del giovane straniero che si era denudato in strada. Il giovane, un somalo di 20 anni, Saleban Nuur Shaieb, stava percorrendo nudo l'arenile che costeggia il tracciato ferroviario della linea adriatica, e si è imbattuto in una donna che stava in spiaggia. Le è saltato addosso e nel tentativo di compiere atti sessuali su di lei.



La vittima, 68 anni, pensionata, che vive ad Ortona, è riuscita a divincolarsi e ha cercato riparo in acqua dove i carabinieri, giunti nel frattempo, e che avevano notato l'ultima parte dell'aggressione, l'hanno salvata bloccando e arrestando il somalo. Il 20enne è stato rinchiuso nel carcere di Chieti. La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Lanciano dove è tutt'ora ricoverata, provata da una vicenda che le ha lasciato segni sia a livello fisico, per le numerose ecchimosi, escoriazioni e per un trauma cranico, sia a livello psicologico.



I successivi accertamenti condotti attraverso la comparazione delle impronte hanno consentito di risalire alla vera identità del somalo che, dopo essere entrato in Italia quasi un anno fa durante i numerosi sbarchi sulle coste siciliane, proprio il mese scorso aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.