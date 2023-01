Messina Denaro si sottoporrà alle sedute di chemioterapia in carcere

Matteo Messina Denaro comincerà nelle prossime ore, all'interno del carcere di massima sicurezza Le Costarelle dell'Aquila nel quale è rinchiuso, la somministrazione della chemioterapia per curare il cancro contro il quale combatte da oltre un anno.

Nel momento in cui alla Asl provinciale dell'Aquila hanno avuto la certezza del trasferimento, è scattato il complesso protocollo: in queste ore si sta allestendo una stanza ad hoc all'interno dell'istituto di pena per sottoporre il boss mafioso, arrestato a Palermo dopo 30 anni di latitanza, alla chemioterapia.