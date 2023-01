Matteo Messina Denaro, primo ciclo di chemioterapia in carcere per il boss

Matteo Messina Denaro si è sottoposto questa mattina al primo ciclo di chemioterapia nell'ambulatorio realizzato ad hoc nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila.

Il boss non ha avuto reazioni collaterali ed è in buone condizioni. La somministrazione viene definita di mantenimento per la cura del cancro contro il quale il 60enne, arrestato lunedì in una clinica privata a Palermo, convive da oltre un anno. L'ambulatorio si trova di fronte alla cella di dieci metri occupata dall'ex super latitante, in regime di 41bis, proprio per evitare spostamenti e contatti anche all'interno della struttura carceraria.