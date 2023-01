Maltempo, allerta rossa in Abruzzo per rischio di valanghe

A causa del maltempo in Abruzzo aumenta il rischio di valanghe.

Per questo la Protezione civile ha diffuso l'allerta per l'intera giornata di domani, sabato 21 gennaio, in cui è prevista "criticità elevata - allerta rossa" per rischio slavine su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi. In particolare la criticità elevata riguarda le aree Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d'Abruzzo, mentre è prevista "criticità moderata - codice arancione" per l'area di rischio Velino-Sirente.