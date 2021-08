L'Aquila, esplode una bara: chiuso al pubblico il loculario

-afp

Il loculario del cimitero dell'Aquila non sarà accessibile per i prossimi giorni. "Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un fenomeno particolarmente raro come l'esplosione di una bara all'interno di un loculo", ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi, che ha disposto l'ordinanza di chiusura. L'area dovrà essere ripulita e il feretro recuperato per poi essere nuovamente inumato.