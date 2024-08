Incidente stradale ad Avezzano (L'Aquila): un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ad Avezzano (L'Aquila). Una Fiat Idea, sulla quale viaggiavano una 32enne e una 47enne, entrambe di nazionalità marocchina, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa contro un palo, per circostanze ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno estratto le due donne dalle lamiere contorte della piccola monovolume. La 47enne è morta poco dopo l'arrivo in eliambulanza all'ospedale S. Salvatore dell'Aquila. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici. La 32enne, invece, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avezzano. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri.