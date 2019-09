Incidente bus a Pescara, autisti coinvolti negativi a droghe e alcol

Sono risultati negativi all'uso di alcol e droghe il conducente dell'auto e l'autista del bus di linea coinvolti martedì in un incidente stradale a Spoltore (Pescara). Il bus è andato a sbattere contro un albero per evitare la macchina che aveva invaso la corsia. Nell'incidente sono rimaste ferite una trentina di persone e a una 17enne, quella in condizioni più gravi, è stata amputata la parte inferiore della gamba destra.