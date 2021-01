In Abruzzo decine di casi di coronavirus da sospette varianti

Italy Photo Press

In Abruzzo sono state rilevate diverse decine di casi di coronavirus dovuti a sospette varianti, compresa quella inglese. Sui campioni, inviati all'Istituto Superiore di Sanità, sono però in corso accertamenti. I casi riguardano persone risultate positive nel mese di dicembre: il primo, nel Chietino, risale al 10 dicembre. Il virus, una volta isolato, è stato sequenziato per le analisi in due laboratori abruzzesi.