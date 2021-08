01 agosto 2021 18:06

Incendi in Abruzzo: turisti in fuga, a Pescara in fiamme la Pineta Dannunziana

Vasti incendi in Abruzzo dove un rogo è scoppiato nella zona sud di Pescara. A fuoco anche la Pineta Dannunziana. Turisti in fuga dalle spiagge così come dalla pineta Vallevò, sulla Costa dei Trabocchi