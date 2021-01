Focolaio covid in una rsa abusiva, sequestro Nas nel Teramano

Ansa

Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori erano inquadrati come "braccianti agricoli". Nelle ultime settimane si è generato un focolaio di Covid-19 che ha riguardato una ventina di persone tra ospiti - quasi tutti contagiati - e personale. Quattro i decessi. Emesso un decreto di sequestro.