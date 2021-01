Dispersi sul monte Velino, soccorsi ipotizzano siano stati travolti da una valanga

Afp

Quattro persone, tre uomini e una donna, risultano disperse sul monte Velino, in provincia de L'Aquila. Sono partiti nella mattinata di domenica a piedi dal Rifugio Casale da Monte e non vi hanno fatto ritorno (le loro auto sono ancora lì). I quattro non rispondono ai cellulari. "L'ipotesi, e purtroppo drammatica, è quella che una valanga posso averli travolti. Noi però stiamo lavorando per trovare quattro persone vive", afferma il soccorso alpino.