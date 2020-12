Covid, Marsilio: "Per ora l'Abruzzo resta in zona rossa"

Ansa

Per ora l'Abruzzo resta in zona rossa. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Marco Marsilio. "In attesa che la Cabina di Regia produca il report settimanale, previsto per venerdì, sulla base del quale il ministro Speranza adotterà le nuove ordinanze, si rimane nell'attuale fascia di rischio". L'Abruzzo si era dichiarato zona rossa con un'ordinanza regionale che scade oggi.