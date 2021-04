Coronavirus, in Abruzzo tutto esaurito per l'open-day di AstraZeneca

Ansa

Tutto esaurito per gli open day di AstraZeneca promossi dalla Asl di Pescara e dalla Regione Abruzzo. Nel giro di poche ore le prenotazioni, rivolte alle persone di età compresa tra 60 e 80 anni e residenti nel capoluogo adriatico e in provincia, sono andate sold out. Le somministrazioni del vaccino anti-Covid messe a disposizione sono circa 3.500.