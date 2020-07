Chieti, getta liquido infiammabile sul vicino durante lite: entrambi ustionati

Una lite tra vicini è degenerata a Torrevecchia Teatina (Chieti), quando uno dei due ha gettato liquido infiammabile sull'altro, ha acceso il fuoco e poi è stato investito da una fiamma di ritorno. I due, 81 e 64 anni, sono stati ricoverati in ospedale a Pescara e Chieti in gravi condizioni. Tra i due c'erano vecchie ruggini per questioni legate a un muro di confine.