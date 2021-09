Chieti, abusi sessuali su un alunno minorenne: condannato preside

agenzia

Un dirigente scolastico e docente di Lanciano è stato condannato dal Tribunale di Chieti a tre anni e sei mesi di reclusione per l'accusa di abusi sessuali su un alunno minorenne. I giudici hanno inoltre stabilito l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. In sostanza, quando la sentenza diventerà definitiva, l'uomo non potrà più insegnare.