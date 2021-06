Cadavere ripescato al largo della costa teramana: forse in mare da sei mesi

ansa

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio di domenica da alcuni diportisti a due miglia a largo di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Sul posto, per il recupero del corpo e il successivo trasferimento all'obitorio dell'ospedale di Teramo, è intervenuta la Guardia Costiera di Giulianova. Da quanto si apprende il corpo sarebbe irriconoscibile e allo stato non è stato possibile nemmeno identificarne il sesso: dai primi rilievi sembra che fosse in acqua da circa sei mesi.