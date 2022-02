Abruzzo, truffa attraverso falsi contratti noleggio auto: 14 indagati

ansa

Sgominata in Abruzzo la banda delle truffe commesse attraverso falsi contratti per il noleggio di automobili. I carabinieri di Vasto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 500mila euro. Quattordici, tutte residenti nel Chietino, le persone denunciate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, segnatamente frodi informatiche, detenzione abusiva di codici di accesso e altro.