Abruzzo, la Regione tira dritto nonostante lo stop del governo: lunedì negozi aperti

"L'ordinanza del presidente Marsilio è in vigore da lunedì. Il governo può solo, eventualmente, impugnarla". E' la replica di fonti vicine al governatore abruzzese dopo lo stop del governo al provvedimento della Regione che anticipa per lunedì l'entrata in zona arancione. Neanche la minaccia di diffida ha fermato Marsilio. Allo stato attuale, dunque, su tutto il territorio si applicheranno le regole previste e i negozi potranno riaprire.