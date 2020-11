Abruzzo in lockdown, il governatore Marsilio: non potevamo farci travolgere 

ansa

"Il Cts regionale ha segnalato il superamento delle soglie di allarme, in particolare per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva e in area medica, e allora abbiamo preso questa decisione perché non possiamo aspettare che la marea ci travolga". Così Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo, spiega il motivo che lo ha portato a predisporre il lockdown, da mercoledì, nella regione. "Si tratta di tutelare la salute e non di giocare", aggiunge.