Abruzzo, dispersi in mare due ragazzini di 11 e 14 anni: individuato un corpo

Due ragazzini di 11 e 14 anni di origine straniera sono dispersi in mare in Abruzzo, al largo di Ortona (Chieti), nella zona della stazione di Tollo. I due stavano facendo il bagno con il padre quando sono stati risucchiati dal mare agitato. L'uomo è stato recuperato e tratto in salvo. Un ragazzino sarebbe stato individuato, ma ancora non c'è conferma se sia in vita o meno. Mentre dell'altro non c'è traccia. Carabinieri e guardia costiera al lavoro per le ricerche.