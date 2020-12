Abruzzo zona rossa, governo contro Marsilio: non rispetta regole

L'Abruzzo rosso per un giorno. La Regione, infatti, dal 6 dicembre si trova in un regime arancione grazie ad una ordinanza del presidente Marsilio. Contro questa ordinanza l'esecutivo ha fatto ricorso al Tar, che l'ha accolto, sospendendo l'efficacia del provvedimento del governatore. "Non si tratta di burocrazia, è Marsilio che non ha rispettato le regole", fanno sapere dal governo.