Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis

Un pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si allenava nel campo della cittadella dello sport. In base a una prima ricostruzione, il minore stava giocando a tennis quando ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato a terra. La scena ha provocato grande paura tra chi era presente.