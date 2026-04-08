Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennis
Il ragazzo si è accasciato a terra mentre era in campo, i soccorsi immediati con defibrillatore e 118 non sono bastati
© Ansa
Un pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si allenava nel campo della cittadella dello sport. In base a una prima ricostruzione, il minore stava giocando a tennis quando ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato a terra. La scena ha provocato grande paura tra chi era presente.
Intervento immediato
Soccorso dall’insegnante, il ragazzo è stato assistito con un defibrillatore e trasportato in pronto soccorso a Pescara dopo l’intervento di un’auto medica e di un’ambulanza del 118. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La comunità locale è sotto shock.